Atleta da GCM de Poços de Caldas vence 1ª etapa da Copa Internacional de Mountain Bike

Flávio Henrique Andrade, 43 anos, lotado na companhia ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poços de Caldas, venceu a 1ª etapa da Copa Internacional de Mountain Bike (Categoria de Segurança Pública), realizada no final de semana, de 3 a 5 de setembro, na cidade mineira de Congonhas.

O atleta poços-caldense liderou toda a prova e chegou em primeiro lugar, completando o circuito de 38 km em 1h55. A corrida aconteceu em trecho misto em pisos de asfalto, estrada de terra e trilhas. Agora, na liderança da categoria na competição, com 70 pontos somados, ele ainda disputará duas etapas: uma em Araxá, em 3 de outubro, e a última do ano em Taubaté, no dia 3 de dezembro, provas que vao definir o campeão da temporada.

Flávio, que pratica a modalidade há cinco anos, competiu há cerca de um mês e conquistou o segundo lugar, em prova ainda válida pelo calendário/2020. O guarda municipal informa que a categoria a qual ele participa tem atletas ligados ao setor de segurança pública, como policiais militares e civis, agente penitenciário entre outros.

Para participar da prova no final de semana em Congonhas, Flávio contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Poços e também da empresa Pollo Engenharia. “Esse incentivo possibilitou a minha ida e participação na prova”, agradeceu o campeão.

