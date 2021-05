Atleta poços-caldense é destaque internacional e vai jogar vôlei na França

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O atleta poços-caldense Renan Michelucci Moralez, revelado em projetos de Poços de Caldas do voleibol e com raízes na cidade, em breve terá um novo destino, a França. Ele foi contratado pelo Paris Volley e recentemente estava jogando no Berlin Recycling Volleys da Alemanha. No clube anterior aliás, levou títulos importante como a “Copa da Alemanha” e a “Bundesliga” (Campeonato Alemão).

O atleta do vôlei, Renan Michelucci, aponta a importância desse novo salto na carreira e as expectativas ao novo clube. “Estou muito ansioso para trocar de time, um novo país e numa liga mais forte e referencial no mundo. A saudade de casa sempre bate, mas o foco tem que permanecer e agora com novo objetivo, na França.”

Aqui em Poços durante um período o atleta está desenvolvendo pré-temporada com o seu Personal Trainer Russo Morgan, também de Poços. Uma valorização do esporte e dos profissionais locais com muita qualidade e neste momento, com grandes expectativas para o novo clube.

“Hoje o vôlei é o esporte mais vitorioso do Brasil e Poços têm muito potencial. De forma geral, a modalidade precisa caminhar muito no aspecto da visibilidade, devido até a estarmos no ‘país do futebol’. Espero poder continuar esta carreira internacional vitoriosa e naturalmente representando meu país e Poços de Caldas.”

O secretário municipal de Esportes, Fernando dos Santos, reconhece a importância dos trabalhos desenvolvidos na cidade e o empenho do atleta local. “São inúmeros projetos desenvolvidos e que darão frutos em diversos aspectos. O Renan é mais um dos atletas que saíram de nosso ‘celeiro’ em Poços e com muita qualidade. Diversas modalidades têm essa força e com o empenho de nossos profissionais, a tendência é que o esporte cresça cada vez mais.”