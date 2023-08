Através de iniciativa do vereador Douglas Dofu, CCZ recebe uma tonelada de ração para cães e gatos

Nesta semana, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município recebeu uma tonelada de ração para cães e gatos. A doação foi feita pela empresa Adimax, por meio de uma iniciativa do vereador e presidente da Câmara de Poços Douglas Dofu (União Brasil).

O CCZ possui cerca de 100 animais abrigados e, segundo o coordenador da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental Jorge Miguel Ferreira do Lago, presente no momento da entrega, o consumo de ração é bastante elevado. A doação, para ele, é de extrema importância para a cidade.

Segundo Douglas Dofu, a empresa Adimax é reconhecida por sua forte responsabilidade e atuação social, com o propósito de amparar animais carentes. “Um dos projetos da empresa é o Banco de Rações e, conhecendo todo esse trabalho, essas ações sociais, fizemos contato para que nosso município fosse beneficiado com uma doação de rações para cães e gatos. Tivemos a surpresa da doação de uma tonelada. Sabemos que o nosso CCZ realiza um grande trabalho de saúde pública, pois trata animais doentes e fico muito feliz em ter feito essa intermediação”, ressaltou o vereador.

O legislador sempre esteve envolvido e preocupado com a causa animal, discutindo e propondo melhorias na área. “Precisamos de políticas públicas para o bem-estar animal, para a castração, cuidado e adoção. A fim de que tudo isso aconteça, é importante que o animal esteja saudável, confortável, nutrido e seguro. Agradeço, mais uma vez, a parceria da Adimax, que vem desenvolvendo ações importantes de inclusão e de cuidado com os animais. Espero que novas parcerias possam acontecer daqui para frente”, afirmou.

Além do coordenador da Divisão Ambiental do município, também estiveram presentes no momento de entrega da doação o diretor de Saúde Coletiva Nilton Junqueira e o representante da empresa Adimix Tenner Mendes Pereira.

