Aulas on-line da Secretaria de Esportes mantiveram 2 mil alunos ativos na pandemia

As atividades físicas desenvolvidas pela secretaria de Esportes foram adaptadas e ninguém precisou ficar no sedentarismo nesses meses de pandemia. As 2 mil pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos; inscritas nas mais diversas atividades, conseguiram se manter ativas.

Os 18 professores de educação física mandaram semanalmente os links com as atividades adaptadas. “ Essas aulas on-line funcionaram para a saúde física e mental. Os professores mantiveram contato com os alunos e isso ajudou muita gente a se movimentar, mesmo em casa”, explicou Marcela Carvalho, assessora de atividades esportivas da prefeitura.

As atividades desenvolvidas pela secretaria de Esportes, antes da pandemia, eram aplicadas em ginásios, parques, quadras e outros espaços públicos. A equipe se reinventou para atender aos praticantes das modalidades como: futebol, ballet, ginástica, natação, hidroginástica, handball, judô, atletismo, vôlei e tênis de mesa. “Nossos professores criaram novas aulas e quando era preciso usar algum material, tudo era adaptado com o que eles tinham em casa. Em alguns casos específicos, nosso professores levaram equipamentos na casa de alunos como, colchonetes, halteres, cordas ou caneleiras”, contou Marcela.

As atividades estão suspensas para o recesso de fim de ano, mas retornarão no fim de janeiro, ainda com as aulas on-line. O balanço da secretaria de Esporte é positivo. “Os alunos retornavam vídeos aos professores mostrando a execução da atividades, foi muito bacana, irmãos aderiram aos exercícios, foi muito importante esse trabalho dos professores”, concluiu a assessora de atividades esportivas da prefeitura, Marcela Carvalho.