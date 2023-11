Autor de furto de veículo é preso em Poços de Caldas

A Polícia Militar foi acionada nesta terça-feira, 31, por volta das 23h53min, para atender a uma ocorrência de furto de veículo na Alameda Dr. Norberto Carlos Ferreira. O incidente envolveu uma perseguição e terminou com a prisão do autor.

A equipe policial rapidamente se dirigiu ao local, onde entrou em contato com a vítima, um homem de 44 anos, que relatou ter sido despertado por um barulho vindo da garagem de sua residência. Ao se levantar, deparou-se com um indivíduo, um homem de 25 anos, que estava furtando sua motocicleta Honda/CG 150, de cor cinza, com placa de Poços de Caldas. O autor empreendeu fuga pilotando o veículo, enquanto a vítima iniciou uma perseguição, utilizando um automóvel.

A perseguição se desenrolou até a Rua Reinaldo Amarante, onde o autor perdeu o controle da motocicleta e caiu. Após a queda, o indivíduo se levantou e tentou escapar a pé pela via pública. A vítima, em seguida, acionou a Polícia Militar, que prontamente respondeu e conseguiu localizar o autor na Viela Maria Menezes.

O indivíduo foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência. Durante esse processo, o autor causou danos nas instalações do posto policial da PMMG. Além disso, o veículo furtado foi removido por um guincho ao pátio credenciado pelo Detran/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

