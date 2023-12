Autor de vários furtos a comércios da área central de Poços de Caldas é preso pela Polícia Militar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã de hoje, às 08h06min, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Santa Catarina, no Centro de Poços de Caldas. Com celeridade, as autoridades compareceram ao local e, por meio do sistema de vigilância por câmeras, conseguiram identificar o suspeito, um indivíduo do sexo masculino com 20 anos de idade.

Após a identificação, os agentes iniciaram uma operação de rastreamento que culminou na localização do infrator na Rua Antônio Carlos. O suspeito foi prontamente detido e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação de sua integridade física. Posteriormente, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

O detido possui histórico criminal, com passagens por diversos furtos na região.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM