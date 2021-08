Auxílio Emergencial Municipal começa ser pago nesta semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial Municipal começa a ser realizado pela Prefeitura de Poços de Caldas, a partir desta quinta-feira (12). Serão ao todo 3 parcelas no valor de R$300,00 cada, oferecidas à todos que cumprirem os requisitos pré-estabelecidos.

Após o cadastramento feito no município por parte da Secretaria de Promoção Social, onde 3.149 pessoas compareceram nos pontos de cadastro, as análises de documentos foram realizadas e agora será iniciado o pagamento às pessoas aptas.

O pagamento será dividido em 3 lotes de acordo com o cronograma a seguir:

LOTE 1: Pessoas cadastradas e nascidas entre janeiro e junho.

LOTE 2: Pessoas cadastradas e nascidas entre julho e dezembro; e pessoas que realizaram o cadastro na Repescagem do dia 23 de julho.

LOTE 3: Pessoas que realizaram o cadastro na Repescagem nos dias 05 e 06 de agosto.

O processamento do pagamento do LOTE 1, por parte da Instituição Financeira responsável, será iniciado a partir desta quinta-feira (12). O valor ficará portanto disponível para saque, das pessoas nascidas entre janeiro e junho, já nos próximos dias.

O pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial Municipal aos três lotes, será todo realizado até o próximo dia 20 de agosto.

Além destes lotes, cerca de 22% dos cadastros realizados seguem em fase de verificação de documentos e/ou informações prestadas. Este processo minucioso de investigação tem por objetivo, evitar qualquer tentativa de fraude na solicitação do auxílio. Caso o beneficiário seja aprovado, o pagamento também será realizado ainda no mês de agosto.

CONSULTA DOS APROVADOS

Nesta quinta-feira (12), será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) a listagem das pessoas aptas/aprovadas para recebimento do Auxílio Emergencial Municipal, no LOTE 1 (pessoas cadastradas e nascidas entre janeiro e junho).

As listagens das pessoas aptas dos próximos lotes (LOTE 2 e LOTE 3), serão publicadas nos próximos dias também no Diário Oficial do Município, assim como feita a divulgação da data específica de início de processamento do pagamento do Auxílio por parte da Instituição Financeira.

DÚVIDAS OU INFORMAÇÕES

Para informações com a Instituição Financeira responsável (CAIXA) um telefone e WhatsApp estará disponível para contato: 0800-104-0104

Para informações junto à Secretaria de Promoção Social, há disponível o WhatsApp: (35)9.9809-3704

CONTESTAÇÃO

Caso a pessoa tenha realizado o cadastro e não tenha sido aprovada, ela terá direito de realizar a contestação junto a secretaria de Promoção Social pelos seguintes meios:

Telefone: (35)3697-3022 ;

WhatsApp: (35)9.9809-3704;

Presencialmente: Av. Mansur Frayha s/nº Jd. Elizabeth (Anexo ao Terminal Rodoviário)