Polícia Militar prende autores de furto em Poços de Caldas

Na madrugada desta segunda-feira, 07, a Polícia Militar de Poços de Caldas, respondeu a um chamado de denúncia, resultando na prisão de um casal suspeito de furto em uma residência em reforma.

Por volta das 01h25min, as autoridades foram acionadas para investigar uma possível atividade criminosa na Rua Maria Aranda, no Bairro Residencial Torre. Segundo o denunciante, um homem havia sido avistado pulando o muro de uma residência desocupada que estava passando por reformas. O indivíduo pegou um saco de lixo de dentro da propriedade e, em seguida, retornou para a rua acompanhado por uma mulher.

Com base nas informações fornecidas, a equipe policial agiu rapidamente e conseguiu localizar o casal na Avenida Vereador Reinaldo Figueiredo Bastos. O homem, de 39 anos, e a mulher, de 32 anos, foram abordados e, após uma conversa inicial, confessaram a participação no ato ilícito.

Os suspeitos foram imediatamente detidos pela Polícia Militar e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde prestarão depoimento sobre o ocorrido. Além disso, os objetos obtidos no furto foram apreendidos e encaminhados como evidência do crime.

