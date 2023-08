Aviso Importante: números de emergência estão inoperantes

O Centro de Operações Policiais Militares de Poços de Calda informou que os números de emergência 192 (SAMU) e 193 (Bombeiros) estão temporariamente fora de serviço. Contudo, medidas alternativas já foram implementadas para garantir a assistência em casos de urgência.

Recomenda-se que, em situações médicas de emergência, entre em contato através dos números alternativos do SAMU: 3713 6475 ou 3697 4228. Para incidentes que exijam a ação dos Bombeiros, ligue para 3697-2342.

As autoridades estão trabalhando para restaurar os números tradicionais de emergência o mais rápido possível.

Contatos de Emergência Alternativos:

SAMU: 3713 6475 ou 3697 4228

Bombeiros: 3697-2342

