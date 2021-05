Banco de Alimentos bate recorde de arrecadação e distribuição

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nos primeiros quatro meses de 2021, o Banco de Alimentos de Poços de Caldas arrecadou 88.219,84 kg de alimentos. O número representa o recorde histórico de arrecadação e distribuição de gêneros alimentícios do equipamento por quadrimestre, desde a sua inauguração, em 2015.

As doações não só representam o maior montante arrecadado, como foram sendo ampliadas mês a mês, a partir de janeiro de 2021. No primeiro mês do ano, as doações totalizaram pouco mais de 10 mil quilos (10.043,8). Em fevereiro, esse número chegou a 14.410 kg e, em março, 26.666 kg. Já o mês de abril totalizou 37.100,04 quilos de alimentos doados.

Desde o início do ano, a equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social tem feito um esforço extra para ampliar as doações recebidas pelo Banco de Alimentos, especialmente neste momento de grave crise causada pela pandemia do novo coronavírus. E as ações já provocaram efeitos práticos. Historicamente, é o quadrimestre em que o Banco de Alimentos mais arrecadou e distribuiu alimentos, provenientes de doações de pessoas físicas ou empresas e também através de compra pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

“Queremos agradecer a cada pessoa que fez sua doação para o Banco de Alimentos, participando das nossas ações de arrecadação, entrando em contato diretamente com a nossa equipe ou até mesmo desenvolvendo iniciativas próprias de arrecadação. A solidariedade dos poços-caldenses proporcionou que mais de 88 mil quilos de alimentos chegassem à mesa das pessoas que mais precisam, principalmente durante este momento de pandemia”, destaca o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Eduardo Almeida.

O coordenador de Segurança Alimentar, José Porto, conta que as ações de divulgação foram intensificadas para que mais pessoas se tornem doadores de alimentos. “Estamos intensificando as ações, tanto de divulgação como de busca ativa, para que possamos atender as famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade”, informa.

Como ajudar

Além de gêneros de hortifrúti, o Banco de Alimentos também recebe doações de alimentos básicos, como arroz, feijão, farinha e açúcar, entre outros, que são distribuídos a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, já cadastradas e acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e a entidades socioassistenciais do município.

Para fazer sua doação é fácil. Basta levar os gêneros alimentícios até a sede do Banco de Alimentos, onde será realizado o cadastro de Amigo Doador, ou entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a retirada das doações pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social. As doações são voluntárias, conforme a disponibilidade/oferta dos doadores.

“As pessoas que queiram doar podem fazer contato pelos nossos telefones que nós vamos buscar as doações nas residências, nos estabelecimentos comerciais, supermercados ou qualquer outro local”, informa o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Eduardo Almeida.

O que é

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da Agricultura Familiar, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas.