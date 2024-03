Banco de Alimentos recebe doação de mais de mil quilos de alimentos do evento Melhor Poços

Na última sexta-feira (22), o Banco Municipal de Alimentos de Poços de Caldas recebeu a doação de 1.040 kg de alimentos não perecíveis, arrecadados durante o evento Melhor Poços, realizado no Espaço Cultural da Urca, cuja entrada foi a entrega de 2 kg de alimentos.

Foram arrecadados 1.040 kg de alimentos não perecíveis, entre arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, farinha de trigo, sal, fubá e extrato de tomate. Agora, a equipe do Banco de Alimentos realiza a montagem de cestas básicas com os gêneros recebidos, que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

“Agradecemos aos organizadores do evento Melhor Poços pela arrecadação e destinação dos alimentos ao Banco Municipal de Alimentos. Com certeza, os gêneros recebidos farão a diferença para diversas famílias da cidade. Aproveitamos para incentivar iniciativas como essa”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da Agricultura Familiar e alimentos básicos como arroz, feijão, farinha e óleo, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas.

Você também pode fazer a sua doação, na sede do Banco de Alimentos (Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações do CEASA), onde será realizado o cadastro de Amigo Doador, ou entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a retirada das doações pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social.

