“Prêmio Antônio Carlos Pereira” homenageia 55 atletas de Poços de Caldas

Alice Dionisio

A 1ª Edição do “Prêmio Antônio Carlos Pereira” premiou os destaques esportivos do ano de 2022 em Poços de Caldas, em solenidade realizada na última sexta-feira (28), na Cervejaria Gorillaz.

O objetivo do evento foi homenagear os atletas de destaque do município de Poços de Caldas, em todas as modalidades esportivas, durante o ano de 2022, promovendo a valorização do esporte e demonstrando gratidão que se estende não só aos homenageados do dia, mas também a todos que competem levando o nome da nossa cidade aos quatro cantos do Brasil e do mundo. Também foram homenageados professores e personalidades ligadas ao esporte.

O secretário de esportes, Fernando Henrique dos Santos, destacou a relevância da iniciativa que visa incentivar cada vez mais a prática esportiva na cidade. “Desde que assumi a secretaria de esportes já tínhamos a intenção de retomar uma premiação nos moldes do antigo Troféu Tempo de Esporte que era organizado pelo saudoso Antônio Carlos Pereira. Eu mesmo já havia vivido isso sendo homenageado como destaque esportivo no passado, isso traz um reconhecimento àqueles atletas e desportistas engajados em fomentar a prática do esporte na cidade”, afirmou.

A emoção tomou conta dos homenageados da noite, que foram premiados como destaque esportivos nas mais diversas modalidades praticadas no município. “E nada mais justo da gente também prestar uma homenagem ao Antônio Carlos Pereira, que foi um grande incentivador do esporte em Poços de Caldas, além de criador do Programa Tempo de Esporte transmitido pela TV Poços, foi também o idealizador do Troféu Tempo de Esporte que sempre foi um evento que marcou o cenário esportivo anualmente na cidade”, comentou o secretário de Esportes, Fernando dos Santos.

Durante o evento, foi destacado pelo secretário municipal de Esportes o comprometimento da administração municipal em aumentar a cada ano a verba destinado ao esporte, possibilitando que a secretaria pudesse fomentar mais atletas, modalidades e competições dentro do município. “Temos que agradecer muito o prefeito Sérgio, por a cada ano estar tendo um olhar atento ao esporte local, aumentando de forma significativa as verbas destinadas ao esporte. Para se ter ideia, em 2016, quando assumimos secretaria, a verba total entre projetos de lei e patrocínios era de cerca de 600 mil reais, e no último ano de 2022 esse montante chegou na casa dos 6 milhões de reais, ou seja, mil por cento de aumento”, complementou.

O prefeito Sérgio Azevedo também participou do evento e destacou que o esporte é uma cultura que deveria ser praticada por todos. “A prática esportiva tem influência direta na formação de caráter e na qualidade de vida. O impacto do esporte é tão positivo que ajuda até mesmo contra os vícios, uma criança ou adolescente quando pratica algum esporte está desenvolvendo sua educação e construindo seu caráter. Parabéns a todos os homenageados que fizeram por merecer, e deixo um agradecimento aos profissionais da secretária de esporte que fizeram um evento maravilhoso, sob o comando do secretário de esportes Fenando dos Santos”, enfatizou o prefeito.