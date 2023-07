Blitz educativa é realizada pelo COAD para a prevenção às drogas na Zona Sul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas através do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COAD) realizou na manhã desta quinta-feira(20), em parceria as secretarias de Promoção Social, Saúde, Defesa Social e Policia Militar de Minas Gerais, por meio do PROERD, uma blitz educativa, com o tema “Prevenção: Compartilhe esta ideia”, com objetivo de intensificar as informações sobre os danos do uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, com especial atenção às crianças, adolescentes e jovens, em alusão ao Dia Internacional de Prevenção às Drogas celebrado em 26 de junho e visa conscientizar a população a respeito dos problemas desencadeados pela venda e pelo consumo de drogas.

A ação aconteceu na avenida Eduardo Luciano Marras no Conjunto Habitacional, houve entrega de panfletos aos motoristas e pessoas que passavam pelo local, a fim de conscientizar sobre os cuidados com as drogas.

Todo o estado de Minas se mobiliza com o intuito de promover atividades que favoreçam o debate público em torno de Política Públicas sobre Drogas; disseminar boas práticas no campo da prevenção, bem como de acolhimento, tratamento e reinserção social voltadas às pessoas que precisam de apoio para superarem situações de uso/abuso e/ou dependência de substâncias; e mobilizar e engajar a sociedade no fortalecimento da agenda de prevenção no território mineiro.

O presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, Josmar Andrade, ressalta a importância das parcerias, incluindo as secretarias de Promoção Social, Saúde, Defesa Social e Policia Militar de Minas Gerais, por meio do PROERD, para a blitz. “Todos os nossos parceiros são essenciais, as ações estão tomando proporções maiores e queremos realizar em diversos bairros da cidade levando o máximo de informações e apoio à população poços-caldense”.

Mais informações podem ser obtidas no site da prefeitura: www.pocosdecaldas.mg.gov.br

Email: coad@pocosdecaldas.mg.gov.br

Telefone: (35) 36975011

PRECISA DE AJUDA?

Procure pelo Centro de Atenção Psicossocial – Caps AD

Endereço: R. Paraíba, 200 – Centro, Poços de Caldas

Telefone: (35)36972249