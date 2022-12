BOBÓ DE CARNE SECA & TORTA DE CHOCOLATE COM MORANGO

INGREDIENTES DO BOBÓ

500 g. de carne seca cozida e desfiada

1 kg. de mandioca cozida e batida com água do cozimento

1 xícara de chá de bacon picado

2 xícaras de chá de paio picado

2 tomates picados

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

200ml de leit3e de coco

4 colheres de sopa de azeite de dendê

Sal, óleo vegetal e salsinha a gosto

PREPARO

Comece refogando alho, cebola e tomate tudo em óleo vegetal, então junte a carne seca, bacon, paio, acrescente a mandioca batida, controle a cremosidade com água se necessário, adicione leite de coco, azeite de dendê e corrija o sal a seu gosto. Salpique a salsinha somente no momento de servir.

INGREDIENTES DA TORTA DE CHOCOLATE

2 xícaras de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de achocolatado

½ xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar refinado

5 ovos

½ xícara de chá de óleo vegetal

½ xícara de chá de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

PREPARO

Bata o bolo começando pelos líquidos, junte aos poucos os demais ingredientes deixando o fermento e bicarbonato por último e asse em forma untada. Desenforme e cubra com o ganache acompanhado dos morangos marinados.

INGREDIENTES DO GANACHE

1 ½ xícara de chá de creme de leite fresco

250 g. de chocolate meio amargo picado

1 colher de sopa de manteiga

PREPARO

Aqueça o creme de leite sem deixar ferver e misture o chocolate e a manteiga fora do fogo.

INGREDIENTES DO MARINADO DE MORANGOS

1 xícara de chá de morangos picados

½ xícara de chá de açúcar de confeiteiro

4 colheres de sopa de licor de amêndoas

PREPARO

Misture tudo e deixe marinar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.