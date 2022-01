Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SANDUÍCHE DE FRANGO E TOMATE ASSADO &

BRUSCHETA DE FRUTAS FRESCAS

INGREDIENTES DO SANDUÍCHE

1 pão de forma integral

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

3 xícaras de chá de maionese

1 cebola picada

½ xícara de chá de picles picado

½ xícara de chá de salsão picado

½ xícara de chá de cenoura ralada e cozida

½ xícara de chá de ervilhas congeladas

Sal, salsinha, cebola roxa em lâminas e rúcula a gosto

INGREDIENTES DO TOMATE ASSADO

6 tomates tipo italianos maduros sem sementes

Sal e orégano a gosto

PREPARO

Coloque os tomates em uma assadeira com as cascas para baixo Salpique sal e orégano fresco ou não e asse em forno brando até murcharem.

MONTAGEM

Prepare uma pasta com o frango desfiado, maionese, cebola comum, salsão, cenoura, ervilha, salsão, salsinha e corrija o sal.

Monte o sanduíche entre duas fatias do pão com essa pasta, intercalando os demais ingredientes, inclusive os tomates assados.

INGREDIENTES DA BRUSCHETA DE FRUTAS

6 fatias de rosca doce torradas

1 xícara de chá de morangos picados

1 xícara de chá de ameixas frescas picadas

1 pêssego picado

1 xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de açúcar cristal

1 colher de sobremesa de xarope de bordo

1 colher de sopa de Whisky

PREPARO

Dissolva o açúcar no suco de laranja em caçarola, menos o whisky, junte os demais ingredientes e cozinhe em fogo brando até obter uma compota de frutas.

Monte as bruschetas já em prato raso e flambe com o whisky. Além de lindo é