Boletim Epidemiológico da Covid-19 tem novo formato

Alice Dionisio

Seguindo norma técnica da Secretaria de Estado de Saúde, os dados locais sobre a covid-19 agora podem ser acessados na página do órgão estadual https://coronavirus.saude.mg.gov.br/boletim. Os dados serão atualizados semanalmente toda quarta-feira. Basta procurar o município de Poços de Caldas.

Além disso, o painel de monitoramento de casos, também atualizado às quartas, pode ser acessado no link http://info.saude.mg.gov.br/.

Ao longo da pandemia, o município teve 614 óbitos decorrentes da doença, 34.352 casos confirmados e aplicação de 445.074 doses da vacina contra a covid-19 até ontem (6). Dúvidas ou outras informações pelo telefone 3697-5973.

