BOLINHO DE CAÇÃO & BOLO DE MAÇÃ COM NOZES

INGREDIENTES DOS BOLINHOS

3 Xícaras de chá de carne de cação processada

1 xícara de chá de cebola piscada

2 ovos

2 colheres de sopa de coalhada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de farinha de pão

Sal, óleo vegetal, pimenta dedo de moça, e erva doce a gosto

INGREDIENTES DO MOLHO

1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de sopa de óleo vegetal

1 colher de sopa rasa de farinha de trigo

1 xícara de chá de caldo de galinha

½ xícara de chá de vinho branco seco

PREPARO

Passe a carne do peixe pelo processador e misture todos os demais ingredientes, menos a farinha de pão que deverá ser juntada aos poucos até dar a liga necessária para enrolar os bolinhos feito hambúrgueres no tamanho desejado e grelhar os bolinhos em frigideira untada até dourar nos dois lados.

Use o fundo da frigideira para preparar o molho, é só passar cebola e farinha, juntar o restante e cozinhar até obter um molho espesso.

Sirva os bolinhos regados com o molho, acompanhados de macarrão ao alho e óleo e couve flor assada.

Sal a gosto

INGREDIENTES DO BOLO DE MAÇÃ

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de açúcar mascavo

½ xícara de chá de óleo vegetal

3 ovos grandes

1 colher de sopa de fermento em pó

3 xícaras de chá de maçãs picadas

1 xícara de chá de nozes trituradas

1 xícara de chá de uva passa branca

PREPARO

Bata o bolo manualmente, primeiro os ovos, o óleo, os açúcares, farinha, nozes, passas, por último maçãs, fermento e asse em forma de furo untada até dourar. Sirva as fatias regadas com a calda.

INGREDIENTES DA CALDA

1Xicara de chá de açúcar mascavo

½ xícara de chá de água

PREPARO

Misture e ferva até o ponto de calda.