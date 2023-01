Bolo de carne com legumes & Folhados de ameixa em calda

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BOLO DE CARNE COM LEGUMES & FOLHADOS COM AMEIXA EM CALDA

INGREDIENTES DO BOLO

700 g. de carne bovina moída

1 xícara de chá de pimentão picado

½ xícara de chá de bacon picado

1 xícara de chá de abobrinhas italianas picadas

2 tomates picados

1 xícara de chá de vagem picada

1 cebola picada

4 dentes de alho

2 ovos

Sal e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Refogue alho, cebola e todos os legumes em azeite de oliva, espere esfriar, misture os ovos, a carne, asse em forma de bolo inglês até dourar e sirva acompanhado da sua salada preferida tudo regado com azeite de oliva.

INGREDIENTES DOS FOLHADOS

1 manta de massa folhada

4 pêssegos amarelos maduros firmes descascados e fatiados

50g. de manteiga gelada em cubos pequenos

2 ½ xícaras de chá de açúcar cristal

1 xicara de chá de água

1 xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de ameixas secas picadas

PREPARO

Ferva uma xícara de água com uma de açúcar e escalde as fatias de pêssego nessa calda. Cozinhe a ameixa com uma xícara de açúcar e o suco de laranja até o ponto de calda.

Afine a massa folhada e corte nos tamanhos desejados, distribua as fatias de pêssego, os cubos de manteiga, sobre as massas, salpique açúcar cristal, asse até crescer e dourar levemente e sirva coberto com a calda de ameixas.