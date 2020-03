Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES do bolo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar mascavo

4 ovos

100 gr. de manteiga

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de bacon frito picado miúdo

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

1 xícara de chá de chocolate em pó

PREPARO

Separe as claras dos ovos e bata até o ponto de neve. Misture as gemas com a manteiga e o açúcar mascavo manualmente, junte a farinha de trigo o chocolate em pó, o leite e bata na batedeira até misturar bem. Em seguida acrescente, o fermento até incorporar, junte manualmente o bacon, as claras em neve e asse em forma untada com manteiga e farinha de trigo.

INGREDIENTES do recheio e cobertura

500 gr. de chocolate meio amargo em barras picado

500 gr. de creme de leite fresco

1 pimenta dedo de moça picada

3 claras de ovos

½ xícara de chá de açúcar refinado

PREPARO

Aqueça o creme de leite com a pimenta até começar a ferver, retire do fogo, misture o chocolate picado até dissolver, bata as claras até o ponto de neve, misture açúcar refinado e o chocolate derretido para formar uma mousse, reservando uma xícara do chocolate derretido para o recheio e cobertura.

MONTAGEM

Corte o bolo em três partes na horizontal, recheie cada parte primeiro com uma parte do chocolate derretido mais a mousse. Depois de montado banhe generosamente com o mousse e decore com o chocolate derretido formando um mosaico. Para decorar use pimenta e hortelã.