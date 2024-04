Bombeiros realizam treinamento especializado em resgates no Teleférico e na trilha do Cristo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, está implementando um programa intensivo de treinamento destinado a aprimorar as técnicas de resgate no Teleférico da cidade e ao longo da trilha que leva ao monumento do Cristo. Este treinamento é essencial para preparar a equipe para lidar com possíveis acidentes, incluindo a paralisação das cabines ou a necessidade de socorrer vítimas no percurso.

A iniciativa começou com uma introdução ao terreno da trilha na semana passada, permitindo que os novos recrutas familiarizassem-se com a área. Embora não tenha sido realizado um mapeamento efetivo ainda, o reconhecimento inicial é crucial para o sucesso das operações futuras.

O tenente Evandro Marcus Pereira, do Corpo de Bombeiros, enfatizou a importância da atualização constante em técnicas de resgate. “Nosso treinamento visa garantir uma atuação rápida e eficaz em qualquer emergência, identificando rapidamente a localização de vítimas e o melhor acesso às cabines do teleférico”, comentou Pereira.

O treinamento é realizado em colaboração com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e o Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas (CITUR). Israel Pereira, secretário de Turismo, reiterou que a segurança dos usuários do teleférico é a prioridade absoluta. Foram feitas várias melhorias na estrutura do teleférico, incluindo a revitalização das cabines, substituição de componentes elétricos e mecânicos, e inspeções eletromagnéticas detalhadas das torres de sustentação, quando voltou a funcionar.”

O teleférico de Poços de Caldas, inaugurado em 1974, é uma das maiores atrações turísticas da região. Com 23 cabines e um percurso de 1.600 metros a uma altura de aproximadamente 400 metros, oferece uma visão espetacular da cidade e de suas paisagens naturais durante um passeio de 16 minutos de ida e volta.

Renato Agostini, diretor de Operações da CITUR, ressalta a contínua dedicação à segurança. “Prezamos pela segurança acima de tudo. O treinamento dos bombeiros é parte fundamental de nosso compromisso com todos que visitam e confiam em nossas instalações”, concluiu.