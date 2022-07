Café Concerto é reaberto ao público

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Café Concerto, espaço público cedido à iniciativa privada por meio de concessão onerosa, reabriu suas portas nesta quarta, 20, após quase dois anos paralisado. Com uma nova direção, o espaço irá funcionar durante todos os dias no mês de julho, de 8h às 20h. Além do serviço de café, também haverá opção de happy hour, com apresentações musicais.

O prefeito Sérgio Azevedo visitou o espaço na manhã desta quarta, quando foi recebido pelo sócio-proprietário do espaço, o empresário Djalma Henrique dos Santos. Ele explicou o funcionamento do local ao prefeito e destacou que irá ofertar aos consumidores produtos regionais e também cafés especiais de Poços e região. Existe projeto também de organizar eventos de gastronomia, oferecendo opções diferenciadas aos frequentadores do local.

O Café Concerto ocupa o espaço da antiga Biblioteca Centenário, no Parque José Affonso Junqueira e faz parte dos atrativos turísticos do município. No processo de licitação, houve um cuidado em determinar regras que passaram pelo layout do espaço até o mobiliário a ser instalado, por se tratar de construção tombada pelo Patrimônio Histórico do município. Até mesmo a programação artístico-cultural apresentada no local deverá se manter em consonância com os parâmetros da Secretaria Municipal de Turismo.