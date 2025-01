Caldense acerta com técnico Thiago Oliveira e preparador físico Luiz Carlos Caldiron

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense acertou com o técnico Thiago Oliveira para comandar a equipe na busca pelo acesso à elite do futebol mineiro. Oliveira é natural do Rio de Janeiro (RJ) e chega para a sua terceira passagem na Veterana, após conquistar o acesso ao Módulo II com o Uberaba no final do ano em uma grande campanha, onde levou a equipe ao vice-campeonato.

Thiago comandou a Caldense pela primeira vez na Série D 2016, quando o time ficou na liderança de seu grupo na 1ª fase da competição e foi superado nos pênaltis pelo Anápolis na fase seguinte. Depois dirigiu a equipe no Campeonato Mineiro 2017, ocasião em que brigou pela classificação à semifinal até a rodada final e deixou o time em quinto lugar geral, a apenas um ponto da vaga na semifinal, inclusive com uma grande vitória de virada sobre o Atlético-MG.

Participou ainda da Copa do Brasil 2017 contra o Corinthians e das primeiras rodadas da Série D 2017. Em 2023 retornou no decorrer no Campeonato Mineiro com a missão de salvar o time do descenso. Apesar dos esforços e dedicação, não foi possível. Somando as duas passagens, comandou a Veterana em um total de 33 jogos oficiais. Ao longo da carreira trabalhou em times como Batatais, Penapolense, Patrocinense, Sertãozinho, Votuporanguense e atualmente está com 43 anos.

“Estou muito feliz em retornar à Caldense. Junto com o Alex Joaquim, conquistamos o acesso para o Uberaba recentemente. Com isso tive algumas propostas de outros times de Minas e São Paulo, mas quando apareceu a Caldense prontamente aceitei. É um clube que nós queremos colocar novamente na primeira divisão, vamos trabalhar ao máximo. Agora é diferente da última passagem, pois irei participar de todo o planejamento”, disse Thiago.

O treinador tem mapeado o mercado em busca dos jogadores ideais para a disputa do Módulo II 2025. “Queremos trabalhar com jogadores vencedores, que já conquistaram acessos e também atletas que fizeram boas campanhas na própria Caldense, que conhecem o clube, a torcida, a cidade e foram bem aqui. Estamos em busca desse perfil de atletas para que a gente consiga colocar a Caldense no lugar que ela merece, que é a primeira divisão. Vamos trabalhar forte e com muita convicção para alcançarmos o objetivo. Então a torcida pode ter certeza que agora, desde o início, com a nossa metodologia de trabalho, com os jogadores que a gente irá contratar, nós iremos sim, brigar forte para buscar o acesso”, completou Oliveira. O auxiliar técnico de Thiago ainda está sendo definido.

Luiz Carlos Caldiron

Junto com Thiago Oliveira, chega também o preparador físico Luiz Carlos Caldiron, que também já passou pela Caldense. Comandou os trabalhos do departamento físico da Veterana por 10 anos consecutivos, de 2008 a 2018. Nesse período foi peça fundamental em campanhas marcantes, como o acesso à primeira divisão em 2009 e o título de campeão mineira do interior em 2015 junto ao vice-campeonato mineiro do mesmo ano, além de boas participações em outras competições.

Depois que saiu da Veterana em 2018, Caldiron atuou por diversas equipes, entre elas Batatais, Tupynambás, Patrocinense, Joinville, Mamoré, Aymorés, Audax Rio e Pouso Alegre. Agora, de volta à Veterana, terá como companheiro mais uma vez Airton Trevisan, que seguirá integrando a comissão técnica alviverde.

“Me sinto muito honrado em receber o convite para retornar à Caldense, clube que trabalhei por muitos anos e fui muito feliz ao conquistar vários objetivos profissionais. Sei da grande responsabilidade que estamos assumindo. Um campeonato muito difícil, onde precisaremos da ajuda de todo mundo, do nosso staff, da comissão técnica, da união com a diretoria, com a imprensa e principalmente daquela que é a nossa força maior, que é o torcedor na arquibancada nos apoiando, para conseguirmos o objetivo do acesso”, disse Caldiron.

O preparador físico retorna motivado para mais uma temporada de sucesso com a Caldense. “Nossos planos são de muito trabalho. Vamos passo-a-passo, procurando fazer uma pré-temporada nos detalhes para que a gente consiga ter um excelente desempenho no campeonato. Agradeço ao Alex e o presidente Rovilson Ribeiro pela confiança no meu retorno. Estamos montando um time muito competitivo, que busque o resultado o tempo todo, que transmita essa energia para a torcida, uma equipe que não desiste nunca. Essa é a nossa filosofia”, finalizou Caldiron.

Reuniões

Os profissionais estão em Poços de Caldas para reuniões com a diretoria do clube e com o executivo de futebol Alex Joaquim, visando o planejamento da temporada 2025 do futebol profissional. “São dois profissionais que já trabalharam na Caldense, ao meu lado, tem minha confiança e que conhecem muito bem o que o clube representa. Acompanhei de perto o grande trabalho do Thiago Oliveira no acesso do Uberaba e o Caldiron todos já conhecem muito bem e sabem o quanto faz o time render fisicamente, inclusive trabalhou comigo também no Pouso Alegre”, disse Alex.

Entrevista coletiva

Nesta quarta-feira (15/01), às 10h30 da manhã, na sede social do clube, na sala do conselho, será feita uma entrevista coletiva de apresentação para a imprensa do técnico Thiago Oliveira e do preparador físico Luiz Carlos Caldiron. Todos os integrantes da imprensa estão convidados.

Conselho técnico

O Conselho Técnico para definir todos os detalhes do Módulo II 2025 está marcado para o dia 28 de janeiro às 14 horas na sede da FMF em Belo Horizonte. No arbitral, serão definidas as datas de início dos jogos, modo de disputa e regulamento.