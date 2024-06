Caldense leva virada da URT, não tem mais chances de acesso e agora luta pela permanência

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense enfrentou a URT em Patos de Minas na tarde de domingo (16). Uma vitória poderia colocar a Veterana muito próxima da zona de classificação, mas depois de um jogo com duas viradas, a equipe foi superada por 3 a 2, ficou sem chances de classificação e irá para a última rodada lutando pela permanência no Módulo II.

O primeiro tempo foi apático. A URT jogou retrancada, pois com um empate já garantia sua vaga na segunda fase. O Trovão conseguiu sair na frente, em um toque de cabeça do zagueiro Wesley. No intervalo, a comissão técnica alviverde cobrou os jogadores da Veterana, que voltaram a campo determinados a vencer.

Logo aos dois minutos, Zé Artur bateu de chapa na entrada da área, a bola quicou no morrinho artilheiro, enganou o goleiro Paulo Henrique e entrou, tudo igual. A Veterana continuava insistindo e conseguiu a virada em um belo chute de Alan Calbergue, no ângulo.

Tudo estava caminhando bem para o Verdão, a vitória parcial deixava a equipe a apenas um ponto do G3, fazendo com que o time fosse para a última rodada com grandes chances de classificação. Porém, na marca de 33 minutos, Lelo, que entrou durante a partida, recebeu a bola na entrada da pequena área e igualou o marcador.

Depois, aos 39, Omar deu rebote em um chute em diagonal. Na tentativa de evitar a saída da bola pela linha de fundo, na dividida com Lelo, acabou cometendo uma penalidade. Na cobrança, o próprio atacante Lelo deslocou o goleiro e marcou o gol da vitória da URT, 3 a 2.

Com o resultado, a Veterana se manteve com oito pontos, porém caiu para a quinta posição pelos critérios de desempate. A equipe está com os números rigorosamente idênticos ao VEC, mesma quantidade de pontos, vitórias, saldo de gols, gols pró, mas perde no critério de desempate por cartões, já que levou mais vermelhos na competição.

“Uma derrota amarga pra gente. Eu só tenho que pedir desculpa para a diretoria da Caldense, para o presidente da Caldense, que acreditou muito no meu trabalho e também aos torcedores, porque nós não conseguimos alcançar o objetivo que era devolver a Caldense para a primeira divisão. E hoje nós corremos um risco muito grande de rebaixamento, então esta semana nós temos que juntar os cacos e ter a dignidade de pelo menos deixar a Caldense pelo menos no local que nós pegamos e que a gente não passe um vexame maior do que estamos passando até agora. A Caldense não merece, é uma camisa forte, uma instituição forte e eu me sinto responsável direto por tudo o que aconteceu e está acontecendo. Só espero que Deus possa me dar uma luz nesse último jogo para que nós possamos pelo menos deixar a Caldense no local que nós pegamos”, falou o técnico Mauro Fernandes, com a voz embargada após a partida.

O Verdão volta a campo no próximo sábado, dia 22 de junho, às 15h no Ronaldão diante do líder North, em busca da vitória e da permanência no Módulo II e de olho nos resultados dos concorrentes, já que Boa e VEC também estão com oito pontos.

Ficha técnica

16/06/2024: URT 3-2 CALDENSE

Campeonato Mineiro Módulo II 2024 9ª Rodada.

Local: Patos de Minas (MG), Estádio Zama Maciel. Domingo 15h30.

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG).

Auxiliares: Emílio Junio Nascimento Santos (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG).

Quarto Juiz: Andreza Helena de Siqueira (MG).

Inspetor: Renato Cardoso da Conceição (MG).

Gols: Wesley 22’ 1º; Zé Artur 2’, Alan Calbergue 16’, Lelo 28’, Lelo (pênalti) 39’ 2º.

Cartão amarelo: Fábio Sá, Romário, Luciano Pereira; Ítalo Tanque, Wesley, Gabriel Macedo, Vitor Alagoano.

Caldense: Omar; Fábio Sá (Maykon Douglas 33’ 2º), Sandoval (C), Luciano Pereira, Alan Pires; Lucas Silva (Otávio Gamarra 46’ 2º), Romário; Alan Calbergue, David Lazari (Willian Bahia 45’ 2º), Zé Artur; João Guilherme. Técnico: Mauro Fernandes.

URT: Paulo Henrique; Andrezinho (Alex Murici 20’ 2º), Wesley (C), Gabriel Macedo, Caíque; Magal, Marcelinho (Thiago Balaio 13’ 2º); Fernandinho, Bernardo (Lelo 13’ 2º), Rian (Daniel Alagoano 29’ 1º); Ítalo Tanque (Vitor Alagoano 13’ 2º). Técnico: Gian Rodrigues.