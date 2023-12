Caminhão capota e cai em barranco de aproximadamente 6 metros de altura em Rodovia de Campestre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta terça-feira, 12, para atender a uma ocorrência de capotamento de caminhão, envolvendo um motorista de 27 anos na rodovia que conecta Campestre a Machado.

Ao chegar ao local, os militares constataram que o caminhão havia tombado e caído em um talude com aproximadamente 6 metros de altura. O motorista estava consciente e orientado, mas encontrava-se com as duas pernas presas nas ferragens.

A equipe de resgate procedeu com a estabilização do veículo, empregando técnicas que incluíram o uso de cordas e sistemas de polia. Posteriormente, ferramentas especializadas foram empregadas para desvencilhar a vítima com segurança da cabine do caminhão.

Durante a operação de resgate, constatou-se que o motorista apresentava uma provável fratura de fêmur em ambas as pernas, além de trauma facial e diversos cortes pelo corpo.

Para transferir o paciente para o interior da ambulância, foi necessário o uso de uma maca tipo envelope, conectada a um sistema de redução de força. Essa abordagem permitiu vencer o talude sem comprometer o estado da coluna cervical do paciente.

A vítima, devidamente estabilizada, foi conduzida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Poços de Caldas.

Durante todo o processo de atendimento, contou-se com o apoio dos brigadistas locais de Campestre, bem como da Polícia Militar. A Polícia Rodoviária manteve-se no local após a retirada dos bombeiros, assumindo a responsabilidade pela cena do incidente.