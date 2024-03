Preço do diesel comum cai, outros combustíveis sobem

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preços dos combustíveis. O levantamento abrange 33 estabelecimentos de Poços de Caldas.

De acordo com a pesquisa, realizada entre os dias 1ª e 3 deste mês, a gasolina aditivada subiu 0,18%, enquanto a gasolina comum teve alta de 0,37%. Os preços variaram de R$ 5,07 a R% 6.27.

Já o etanol subiu 0,30% e o diesel S10, 0,67%. O menor preço registrado do álcool foi de R$ 3,05. O mais caro, R$ 3,91. O diesel S10 pode ser encontrado tanto por R$ 5,39 quanto por R$ 6,74.

O único que teve queda no preço foi o diesel comum, registrando uma variação de 0,52% em relação ao mês passado, com preços entre R$ 5,49 e R$ 6,39.

Acesse a pesquisa completa abaixo.

combustiveis-marco-2024

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.