Caminhão tomba na Serra de Campestrinho e deixa uma vítima ferida

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta quarta-feira, 07, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência de tombamento de um caminhão no final da Serra de Campestrinho, na estrada Divinolândia.

O veículo, que trafegava no sentido Campestrinho/Poços de Caldas, tombou, bloqueando a mão da via. O motorista, um homem de aproximadamente 62 anos, estava consciente e orientado, mas com um ferimento na perna esquerda e retido no interior da cabine.

Equipes de salvamento e resgate utilizaram técnicas de salvamento veicular para estabilizar a vítima e retirá-la do caminhão. O motorista foi embarcado na viatura de resgate, teve seus sinais vitais monitorados e foi conduzido à Santa Casa de Poços de Caldas.

O tráfego de veículos ficou restrito e foi controlado pela Polícia Militar. A carga do caminhão consistia em papelão, conforme informou o motorista. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.