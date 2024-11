Caminhão tomba na SP-342 e trânsito fica lento, mas sem feridos graves

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quarta-feira (27), o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, foi acionado para atender a um acidente na Rodovia SP-342, no Km 251, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, no Bairro Marco Divisório. De acordo com as primeiras informações, o tombamento de um caminhão teria deixado uma vítima presa às ferragens.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o caminhão tombado às margens da rodovia, com a carga de materiais de limpeza espalhada. O condutor do veículo, que estava fora da cabine, foi encontrado consciente e orientado. Após ser avaliado pela equipe da concessionária Renovias, o motorista recusou o encaminhamento para o hospital e foi liberado no local.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo ficou responsável por resguardar a área. Embora o tráfego tenha ficado lento, não houve retenções significativas. Medidas preventivas, como o desligamento dos cabos de bateria do caminhão, foram adotadas para garantir a segurança. A causa do acidente ainda não foi determinada.