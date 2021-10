Campanha Antirrábica encerra com mais de 25 mil animais vacinados em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A campanha antirrábica que aconteceu no mês de setembro a outubro imunizou 25.461 animais, sendo 20.656 cães e 4805 gatos. Deste total 22.271 animais vacinados foram vacinados na Zona Urbana, sendo 18.216 cães e 4055 gatos. Já na Zona Rural, foram 3.190 animais vacinados , sendo 2.440 cães e 750 gatos.

Ao todo, 7.558 animais foram vacinados a mais do que o ano passado, atingindo assim a meta da Secretaria de Estado de Saúde.

A vacinação dos animaizinhos aconteceu em diversas regiões na área urbana e na área rural. A imunização foi realizada também na modalidade drive thru em vários pontos da cidade.

O coordenador da Vigilância Ambiental, Jorge Miguel Ferreira do Lago avalia a campanha. “Este é um ótimo resultado, superamos as metas estipuladas pela Secretaria Estadual de Saúde de cães e gatos vacinados. Foram mais de 7.500 animais vacinados em comparação com a Campanha do ano passado.”

Jorge ainda parabeniza a adesão da população e destaca o trabalho realizado pelos servidores. “Este resultado é fruto de um excelente trabalho desenvolvido por nossos servidores, em sua maioria Agentes de Combate de Endemias, que trabalharam intensamente na divulgação e nos dias da vacinação. A população também está de parabéns por entender a importância da Campanha Antirrábica e levar seus animais para vacinação.”

Uma boa cobertura vacinal impede a circulação do vírus rábico no município, e com isso impede que a doença chegue até a população. A raiva é uma doença infecciosa transmissível, e todos os mamíferos estão suscetíveis a doença.