Campanha arrecada eletroeletrônicos usados para cursos gratuitos de tecnologia

Com o projeto “Formação em Tecnologia Audiovisual”, o Instituto Benetti está promovendo cursos gratuitos para jovens da Zona Sul de Poços de Caldas, no CAIC Professor Arino Ferreira Pinto. O objetivo é a capacitação desses jovens alunos para atuarem em toda a cadeia produtiva, mas principalmente na captação, operação, manuseio e manipulação de áudio e vídeo e criação de animações digitais.

Os cursos oferecidos até o momento são: Animação e Desenho animado; Cinematografia; Roteiro e Produção de Audiovisual. Segundo a ABCA (Associação Brasileira de Cinema de Animação) poucos profissionais são capacitados para fazerem roteiros e produção de animação com qualidade técnica.

Essa é a motivação principal desse projeto que visa levar oportunidades de aprendizagem em áreas que não são tão comuns em ensinos públicos e que incentiva a criatividade e apoia também a diversidade local. Para a abertura de mais turmas ainda este ano, o Instituto está promovendo uma campanha para arrecadar doações de aparelhos eletrônicos: laptops/notebooks usados e até mesmo com alguns reparos por fazer, câmeras fotográficas usadas, celulares usados (em bom estado para que os alunos consigam acesso a câmera para fotos e gravações), outros equipamentos de luz e vídeo que também são muito necessários para a continuidade do projeto e serão aceitos com muita alegria!

As doações dos eletrônicos poderão ser feitas diretamente na escola CAIC: Av. Dirce Pereira Rosa, s/n – Jardim Esperança CEP: 37713-100, na região Sul de Minas Gerais, em Poços de Caldas, onde acontecem as aulas de Formação em Tecnologia Audiovisual, ministradas pelos professores Deco, Bruno Benetti, Marcelo Leme e Arlete. As aulas incluem atividades de animação digital, produção audiovisual e de roteiro, o que tem sido difícil sem as ferramentas adequadas, já que para o aproveitamento total das aulas, os alunos dividem apenas um notebook e uma câmera para uma turma inteira.

A região do Sul de Minas é berço de grandes agentes culturais nas áreas de teatro, literatura, artes plásticas e cinema, além de outras, que tiveram que continuar seu desenvolvimento na indústria da economia criativa em outras regiões do país, principalmente no eixo Rio-São Paulo, por não encontrarem formação e muito menos mercado para trabalharem e na sua grande maioria acabaram esvaindo-se pelo mesmo motivo.

Um projeto como esse, que leva o que na maioria das vezes, não é acessível para muitos e tem como objetivo o desenvolvimento cultural e profissional de jovens sem recursos, deveria ter toda a visibilidade que merece. É por isso que convidamos você a doar e compartilhar essa ideia. A iniciativa conta com a parceria da Alterea Filmes e Instituto Benetti.