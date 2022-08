Campanha de vacinação antirrábica continua na próxima semana em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Continua na próxima semana, a 35ª Campanha de Vacinação Antirrábica. Nesta segunda semana as equipes da Vigilância Ambiental, setor da Secretaria Municipal de Saúde, percorrerão as chácaras, sítios e fazendas do município.

As equipes visitam os locais de segunda a sexta, das 08h às 17h. As equipes trabalham uniformizadas, com crachá e vão em carros identificados também.

A Secretaria de Saúde solicita que a população fique atenta aos dias que as equipes farão as visitas.

A partir do dia 10 de setembro a vacinação começa na Zona Urbana.