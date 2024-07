Cantando com Rhino é atração para as crianças no Festival de Inverno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Espetáculo infantil reúne música e dança nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 16 de julho, às 15h, na Praça Dom Pedro II, o espetáculo “Cantando com Rhino”, destinado para a criançada, une música, dança e elementos cênicos, com a promessa de encantar o público e não deixar ninguém parado. A proposta integra a programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas, evento gratuito que está movimentando a cidade desde o dia 13 e se prolonga até o dia 28 de julho.

O Mundo de Rhino, idealizado pelo produtor Marco Noronha, apresenta o personagem infantil Rhino, um rinoceronte simpático e muito divertido, que está sempre disposto a ajudar e adora uma aventura. Ele tem ganhado o coração das crianças, com seu mundo único, convidando a todos para se aventurar com ele e sua turma. Rhino está nos livros, nas plataformas digitais de música e em canais de vídeo com diversos conteúdos educativos. Já atingiu mais de 800 mil visualizações em seu canal do youtube, que tem crescido cada vez mais e hoje possui aproximadamente de 110 mil inscritos. Para conhecer, acesse: https://www.youtube.com/@omundoderhino

No Festival de Inverno, Rhino é representado pelo dançarino João Paulo Ferreira (Xuão), e conta com a direção e sonoplastia de Marco Noronha, além da presença das dançarinas Sabryna Nevex e Vitória Ramos, para animar o público. A ação tem apoio da Carvalho Agência Cultural.

“Queremos envolver as crianças com muita música e dança, proporcionando a elas acesso a produções culturais de qualidade e promovendo um diálogo entre essas duas vertentes artísticas, além de apresentar o trabalho do Rhino, que é pensado com muito cuidado e carinho, em um encontro único, onde as canções e histórias trazem temas para marcar a infância e que não deve se perder com o tempo,” comenta Marco Noronha.

Para saber mais informações sobre esta e outras ações, acesse as redes sociais @omundoderhino / @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO:

Cantando com Rhino – Festival de Inverno de Inverno de Poços de Caldas

Data: terça-feira, 16 de julho de 2024

Horário: a partir das 15h

Local: Praça Dom Pedro II, Centro, Poços de Caldas

*gratuito