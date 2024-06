Capotamento de automóvel mobiliza Corpo de Bombeiros em Poços de Caldas

Na noite de ontem, 25, por volta das 22h20min, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um capotamento de automóvel na Rua Capitão Fausto Paiva, em Poços de Caldas. No local, as equipes encontraram um homem de 37 anos, consciente e orientado, sem lesões aparentes.

A vítima recusou o encaminhamento para uma unidade hospitalar. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esteve presente para registrar a ocorrência. Uma das guarnições dos Bombeiros realizou a limpeza da pista devido ao derramamento de óleo causado pelo acidente.

