Carros com tecnologia OCR entram em fase de teste em Poços de Caldas para regularização automática de veículos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Defesa Social, por meio da EXP Parking, empresa que administra o estacionamento rotativo, começou a testar o uso de carros equipados com Tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) na gestão da Zona Azul da cidade. Essa tecnologia promete transformar a maneira como a regularização dos veículos estacionados é feita, melhorando significativamente a eficiência da gestão de estacionamento e contribuindo para a segurança veicular no município.

A Tecnologia OCR, conhecida por sua capacidade de converter imagens de texto em dados editáveis, está sendo aplicada de forma pioneira em Poços de Caldas para otimizar a regularização automática dos veículos. Isso marca um avanço significativo em direção a uma gestão mais inteligente e automatizada do estacionamento rotativo, administrado pela EXP Parking.

Rafael Conde Maria, secretário de Defesa Social, explicou que a iniciativa não visa apenas a comodidade na regularização dos estacionamentos, mas também desempenha um papel crucial na segurança pública da cidade. Um ponto-chave, destacado pelo secretário, é que o sistema não será utilizado para a emissão de multas, mas para assegurar a regularidade dos veículos na Zona Azul, evitando transtornos aos motoristas.

Atualmente, dois veículos equipados com a tecnologia estão em fase de testes, circulando pela área central da cidade. Eles são capazes de regularizar automaticamente os veículos estacionados irregularmente, desde que cadastrados no aplicativo e com saldo disponível, bem como emitir avisos de irregularidade no caso de impossibilidade da regularização automática. O secretário enfatiza que os veículos não autuam ou multam, pois tal função continua sendo dos Agentes de Trânsito, entretanto busca prioritariamente a regularização dos veículos.

Além disso, a tecnologia OCR abre portas para futuras aplicações, como o rastreamento eletrônico de veículos, auxiliando na identificação de carros furtados, roubados ou utilizados em atividades criminosas. Este sistema, portanto, não só melhora a gestão do estacionamento rotativo, mas também contribui para uma cidade mais segura.

A implementação desta tecnologia em Poços de Caldas representa um passo importante na modernização da infraestrutura urbana, alinhando-se com as tendências globais de cidades inteligentes e gestão eficiente do espaço público. A Prefeitura e a EXP Parking continuarão a monitorar de perto o desempenho e a eficácia dos testes, assegurando que a tecnologia atenda às necessidades da população e contribua para o bem-estar coletivo.