Casa das Artes promove oficinas e eventos gratuitos de fim de ano

A Casa das Artes está realizando diversas ações para conclusão dos trabalhos de 2023. No próximo sábado (25), das 14h às 16h, vai acontecer a oficina de voz “Cantar em companhia”, para atores e cantores.

A inscrição para a oficina é gratuita e pode ser feita neste link, mas as vagas são limitadas. De acordo com a professora Nanda Dearo, serão trabalhadas questões como apreciação musical, aquecimento de corpo e voz, improvisação e prática de repertório.

O espaço também vai receber alunos da Escola Municipal Alvino Hosken de Oliveira para uma oficina com a atriz Luciana Rossi e exibição do curta-metragem “Super trio elétrico contra a sobrecarga”, realizado pelo grupo NucleArte.

Sarau

Estas ações fazem parte do projeto “Casa das Artes de portas abertas”, que também realizou, no dia 10 de novembro, um sarau com alunos do curso de teatro avançado. A iniciativa ocorre por meio do edital de patrocínio de projetos culturais da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas.

O espetáculo teve direção de Nando Gonçalves e Nanda Dearo, com cenas que reuniram autores renomados, como Aline Bei, William Shakespeare, Marcelino Freire e Chico Buarque, e textos escritos pelo elenco.

Atores e atrizes mostraram o que aprenderam durante o curso e proporcionaram aos presentes uma experiência única. “O público pôde percorrer a casa, o jardim, e assistir ao espetáculo por perspectivas diferentes. Depois, ao final, as pessoas foram levadas para a rua ao som de ‘Eu quero é botar meu bloco na rua’, entoada coletivamente”, comenta o diretor Nando Gonçalves.

A Casa das Artes

A Casa das Artes é um espaço artístico próximo ao Centro de Poços de Caldas (Travessa Águas Virtuosas, 111, Cascatinha). Conta com uma estrutura privilegiada, com área verde, espaço amplo para ensaios e produções, acervo de cenários e figurinos, biblioteca e mini estúdio. Mantido por Nando Gonçalves e Nanda Dearo, o espaço oferece aulas de música, teatro e dança, bem como sedia eventos, apresentações e ensaios de grupos artísticos.