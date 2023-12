Castração animal entra em recesso e marcação retorna em janeiro

A equipe da Castração Animal para Cães e Gatos, da Secretaria Municipal de Saúde, informa à população que, a partir da segunda-feira (18), o Programa de Castração entrará em recesso.

O atendimento retorna no dia 8 de janeiro. O cadastro é realizado na segunda e terça-feira, a partir das 08h. Para o realizar o cadastro de cães e gatos no Programa, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência do responsável pelo animal.

Para a realização da cirurgia, realizada nas clínicas credenciadas com a Prefeitura, os animais, tanto cães como gatos, machos ou fêmeas devem ter idade mínima de 5 meses.

Desde o início do Programa Municipal de Castração, em 2017, até hoje foram 20.985 animais castrados, 9.908 gatos e 11.077 cães. Em 2023 até o momento foram 3.837 animais castrados, sendo 1.899 gatos e 1.938 cães.

