Prefeitura de Poços de Caldas alerta sobre comercialização ilegal de águas termais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, informa que não há autorização para a venda das águas termais locais, reiterando que esses recursos são considerados bens públicos e, portanto, não podem ser comercializados. A venda dessas águas é classificada como estelionato e transgressões já estão sendo averiguadas.

Recentemente, foi detectada a venda online de águas termais de Poços de Caldas, levando a uma investigação e ao registro de um boletim de ocorrência contra os envolvidos. A prefeitura ressalta que a água, além de perder suas propriedades benéficas, não possui estudos que comprovem a segurança de sua comercialização envasada. Destaca-se que as propriedades terapêuticas das águas duram apenas 12 horas após a coleta e o armazenamento deve ser feito em recipientes apropriados.

As águas termais de Poços de Caldas são uma das grandes atrações da região, atraindo visitantes do Brasil e do mundo. As águas, conhecidas por suas temperaturas que chegam a 40 °C, possuem origem vulcânica, o que lhes confere um cheiro forte de enxofre e uma textura oleosa. Essas características únicas fazem das águas termais de Poços de Caldas um recurso natural precioso e raro.

Estudos científicos confirmam os benefícios das águas termais de Poços de Caldas. Um banho de imersão nessas águas é recomendado como tratamento natural complementar para uma variedade de condições, incluindo doenças digestivas, cardíacas, respiratórias e articulações inflamadas como artrite e artrose.

A Prefeitura de Poços de Caldas está tomando as medidas cabíveis para proteger este recurso natural e conscientizar a população e os visitantes sobre a importância de preservar e respeitar as normativas relacionadas às águas termais. A comercialização ilegal dessas águas ameaça não apenas a preservação desse recurso, mas também a saúde dos indivíduos que podem usar a água sem conhecimento de suas limitações e requisitos de armazenamento.