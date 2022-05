CEI Arco Íris no Santa Augusta completa 30 anos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Centro de Educação Infantil Arco-íris, localizado na Rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, no Jardim Santa Augusta, acaba de completar 30 anos. A data foi celebrada da melhor forma possível, com bolo e apresentação dos alunos. A música não poderia ser outra: “um arco-íris de energia pra deixar o mundo cheio de alegria” coloriu a tarde da última sexta-feira, 29 de abril.

Desde a década de 1980, a unidade já existia como creche-casulo, ligada à assistência social. Em 1992, foi inaugurada a sede própria, sob a coordenação de Fátima Menezes. Em 2 de abril de 1993, a creche do Santa Augusta recebeu por lei a denominação de Arco-íris. Já em 1996, a coordenação passou a ser de Raquel Corezola Sanches, que ficou na unidade por 13 anos. Desde 2009, a coordenadora é Jerusa Alves Silva Martins, que também completa 13 anos à frente da unidade em 2022.

“Quero agradecer a presença de todos. Hoje estamos muito felizes porque o CEI Arco-íris está completando 30 anos de muito trabalho e dedicação, com uma comunidade muito presente, que faz a diferença na vida das crianças”, destacou a coordenadora Jerusa Martins.

Além da apresentação de música e dança dos alunos, uma exposição de fotos também marca a data. As paredes do pátio interno estão revestidas de imagens que contam a história do CEI em cada atividade, em cada sorriso e em cada expressão das gerações de crianças que passaram pela unidade, assim como dos profissionais que se dedicaram ao Centro de Educação Infantil Arco-íris nos últimos 30 anos.

A celebração do aniversário contou com a presença do vice-prefeito Júlio César de Freitas, do presidente da Câmara, Marcelo Heitor, da secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga, da adjunta de Educação, Deborah Brianezi, da equipe da SME, familiares dos alunos matriculados e da ex-coordenadora Raquel Corezola Sanches.

“Há 30 anos, eu estava na inauguração”, relembrou a secretária municipal de Educação, que também destacou o trabalho de excelência prestado pela unidade. Já o vice-prefeito Júlio César de Freitas falou da importância da educação infantil no desenvolvimento dos alunos. “Pela emoção dos familiares e da equipe, dá para sentir a diferença que o CEI Arco-íris faz na vida de cada criança que passa por aqui”, disse.

Localizado no bairro Santa Augusta, o Centro de Educação Infantil Arco-íris atende 98 crianças, de 0 a 5 anos, do Berçário I ao Jardim II.