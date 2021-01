Centro de Artes e Esportes Unificado realiza campanha de doação de livros

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A coordenação do CEU, o Centro de Artes e Esportes Unificado, está realizando de 20 de janeiro a 28 de fevereiro, uma campanha para arrecadação de livros para sua biblioteca, localizada no bairro Jd Itamaraty 5, região leste da cidade. As doações podem ser feitas no próprio CEU, à rua Miguel Calixto de Moraes, 1153 ou na Secretaria Municipal de Cultura, na Urca, no horário de 9h às 18h. Conforme protocolo da Secretaria de Saúde, todos os livros serão higienizados no ato da entrega.

De acordo com o coordenador do CEU, Franco Otávio Martins, o objetivo é aumentar e diversificar o acervo da biblioteca local, muito utilizada pela comunidade daquela região. Ele informa ainda que , conforme deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, já foram liberadas atividades esportivas e já tiveram início as aulas de vôlei, futsal, ginástica funcional, cricket, skate, balé e zumba. Mais informações pelo telefone 3697-2242.