Centros de Educação Infantil receberão cartilha “Cidadania para os Pequenos”, da escola do legislativo

A primeira publicação da Escola do Legislativo da Câmara de Poços foi apresentada aos vereadores, na tarde desta terça-feira (30). Trata-se da cartilha “Cidadania para os Pequenos”, destinada a estudantes de 05 anos da educação infantil. Por meio de parceria com a Secretaria de Educação, o material será entregue às unidades municipais de ensino até novembro, em comemoração aos 150 anos de Poços.

O evento contou com a presença de diversos vereadores, da diretora da Escola do Legislativo, Tais Ferreira, da secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga, da secretária adjunta, Deborah Brianezi, do diretor da Autarquia Municipal de Ensino, Carlos Roberto de Oliveira Costa, da coordenadora da Divisão de Projetos de Educação Complementar, Letícia Borges, da responsável pela Divisão Pedagógica, Marta Sueli de Andrade e as especialistas da Secretaria de Educação. Vários coordenadores e professoras de Centros de Educação Infantil também prestigiaram o lançamento.

A cartilha foi desenvolvida para o público infantil, com o objetivo de transmitir conceitos de cidadania e da divisão de poderes de uma forma leve e divertida. O material está disponível para download no site da Câmara, na aba da Escola do Legislativo e pode ser acessado por todos os cidadãos.

Taís Ferreira ressaltou que a cartilha foi inspirada em um material cedido pela Câmara Municipal de Guaxupé, que inclusive foi distribuído no ano passado. “Fizemos uma adaptação dessa obra, porque a cartilha que foi distribuída no ano passado não possuía uma linguagem tão acessível ao público infantil. Então, criamos essa nova, que vai contemplar esse público”, disse.

A diretora da Escola do Legislativo agradeceu a todos os envolvidos nesse trabalho. “Agradeço à Câmara e à Secretaria de Educação pelo empenho neste projeto. A Escola do Legislativo, ao longo destes anos de caminhada, vem tentando sempre trazer a educação cidadã acessível a todas as faixas etárias. Essa cartilha foi produzida tendo-se em mente a fase de início de alfabetização da criança, para que, já naquele momento, sejam abordados conceitos dos símbolos, como os brasões e a bandeira, que eles vão poder colorir, e noções da divisão de poderes em âmbito municipal. Os alunos terão noção do que faz o prefeito, quem aprova as leis do município e, ainda, que existe uma figura na cidade chamada juiz, que atua como julgador em casos de lei não cumprida”, comentou.

Letícia Borges, coordenadora da Divisão de Projetos de Educação Complementar da Secretaria de Educação, ressaltou que a cartilha é uma grande conquista para o sistema educacional da cidade. “A cartilha é um material riquíssimo que chegará às nossas unidades, com o objetivo de promover a conscientização dos nossos pequenos. A importância de inserir as crianças desde a educação infantil nesse contexto é de que elas consigam se enxergar como parte da sociedade e conhecer um pouco do município a que pertencem, sua história e dados de grande relevância”, destacou.

A coordenadora falou, ainda, sobre o lançamento desse material em um ano tão importante. “Neste ano ainda mais especial em comemoração aos 150 anos de Poços de Caldas, a cartilha vem para acrescentar ao trabalho nos Centros de Educação Infantil. A parceria com a Câmara já contempla outros segmentos em nossa rede e essa é a primeira vez, e com muito orgulho, que conseguimos direcionar mais esse projeto às turmas de Jardim dos CEIs”.

Ao todo, serão 47 unidades contempladas com a cartilha: 39 Centros de Educação Infantil e 08 escolas que também atendem esse público.