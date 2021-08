Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CHUCHU RECHEADO COM CARNE MOÍDA &

COMPOTA DE PERA COM ANIS ESTRELADO

INGREDIENTES DO CHUCHU

3 chuchus

300 gr. de carne bovina moída

100 gr. bacon picado

3 dentes grandes de alho picados

1,2 litros de molho de tomate

6 fatias de mozarela

Sal e salsinha picada a gosto

PREPARO

Corte os chuchus ao meio no sentido do comprimento, descasque, cozinhe até amaciar um pouco, não cozinhe demais porque ainda vai ao forno, retire o miolo, pique e aproveite a parte retirada misturada na carne moída.

Refogue o bacon até soltar a gordura, junte o alho frite até dourar, acrescente a carne, uma xícara de molho de tomate, cozinhe até amaciar, corrija o sal, retire do fogo e misture a salsinha.

Dentro de cada chuchu, coloque meia fatia de mozarela dobrada, complete com a carne, sem “Miguelar”, cubra com a outra metade da fatia de mozarela arrume em uma assadeira forrada com o restante do molho e asse até que o queijo doure.

INGREDIENTES DA GELEIA DE MORANGO

1 xícara de chá de morangos picados

1 xícara de chá de suco de laranja

1 ½ xícara de chá de açúcar cristal

PREPARO

Cozinhe tudo junto até o morango derreter e formar uma geleia.

INGREDIENTES DA COMPOTA DE PERA

4 peras madura porém firmes

1 xícara de chá de açúcar cristal

5 estrelinha de anis

1 ½ xícara de chá de água

PREPARO

Cozinhe o anis em água e açúcar até o ponto de calda.

Descasque as peras, corte em quatro no sentido do comprimento, retire os talos, as sementes e cozinhe na calda até amaciarem.

Sirva as peras regadas com a geleia.