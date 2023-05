Cia Nós de Teatro apresenta contação de história no Museu da cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde sua origem, a Cia. Nós de Teatro traz em seu currículo, trabalhos de intervenção urbana, teatro de rua e contação de histórias, que propiciam a democratização do acesso à arte, a ocupação cultural da cidade e ações artísticas ligadas ao meio ambiente e cultura popular.

Educação ambiental, é uma temática que vem sendo cada vez mais discutida, impulsionada pela própria sociedade, visto que as atuais e as futuras gerações precisam ser educadas para a preservação da natureza.

O trabalho cênico intitulado ” Entre histórias e cantorias” é uma contação de história que vai de encontro a esta temática de educação ambiental, e nasce das pesquisas do grupo. Utilizando recursos lúdicos e criativos, o grupo propõe de maneira descontraída, levantar algumas problemáticas e significâncias no que se refere à preservação.

Em cena, as atrizes Évila dos Anjos, Leidy Nara e Dani Vilas Bôas, e o ator e músico Gilbão Leeu, apostam em uma narrativa contagiante, musicalidade popular e brincante no resgate de novos contextos educacionais, unindo texto, música e poesia, de modo a entreter adultos e crianças em uma roupagem lúdica, imaginativa e criativa.

A apresentação integra a programação da 21a Semana Nacional de Museus.

SERVIÇO:

” Entre histórias e cantorias”

Contação de histórias para crianças entre 4 e 7 anos.

Dia e horário: 18 de maio, quinta-feira. Entrada franca.

Endereço: pátio do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas Villa Junqueira Rua Padre Henry Moton, s/n Urca – Centro

Sinopse: Três lavadeiras e um pescador que estão à beira do rio, e entoando cantigas tradicionais e populares, relembram histórias sobre a beleza do ambiente natural, os desastres ambientais e, por fim, evidenciam o cuidado com a natureza e convidam o público a refletir sobre suas práticas cotidianas.

Produção: Cia Nós de Teatro @cianosdeteatro

Beatriz Aquino