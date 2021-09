Cilindro pega fogo durante serviço de solda, em Poços de Caldas

Hoje (21) pela manhã, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para um incêndio em um cilindro de acetileno em um ferro velho no bairro Itamaraty, em Poços de Caldas.

O cilindro estava próximo de outro recipiente contendo oxigênio e estava sendo utilizado para realização de solda. Contudo, um acidente ocorreu e a válvula se rompeu, ocorrendo o início do incêndio.

Ao chegar no local, não havia vítimas e todo o perímetro foi isolado. O gás extravazou durante algum tempo (cerca de 2h), sendo resfriado à distância pelos bombeiros.

Após o cilindro ser resfriado, a guarnição de bombeiros retirou o cilindro do local e deixou em meio a um ambiente aquático, com a finalidade de mantê-lo resfriado e inerte de maneira equilibrada.

Após ação técnica e cautelosa da guarnição, o local foi deixado em segurança com o seu proprietário.

