Cine Marquise Ultravisão: Besouro Azul com Bruna Marquezine tem pré-venda aberta

Garanta antes seu ingresso em cinemarquise.com.br/ultravisão

Novo filme da DC nos cinemas, Besouro Azul estreia no dia 17 de agosto. Estrelado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, com direção de Angel Manuel Soto. Blue Beetle conta a história de Jaime Reyes, um jovem mexicano que se depara com um artefato alienígena com poderes especiais. O besouro alienígena azul escolhe Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico, o que lhe dá uma armadura superpoderosa e também poderes. Com isso, o jovem precisa enfrentar desafios imprevisíveis, mudando para sempre seus planos de vida ao se tornar o super-herói Besouro Azul. Bruna Marquezine faz par romântico com o protagonista. A presença de uma atriz brasileira na produção, inclusive elogiada pela crítica e pelo seu excelente inglês, é um atrativo a mais para o nosso público. Na versão legendada, temos Bruna falando inglês. Na versão em português do trailer, a atriz se dubla, o que alvoroçou ainda mais os fãs. O elenco traz ainda Susan Sarandon, Raoul Max Trujillo, Harvey Guillen, George Lopez, e Damián Alcázar. Trata-se de um filme feito por latinos e para a comunidade latina, o que também deve aumentar esta identificação com o público brasileiro.



PRÉ-VENDA BESOURO AZUL

Você já pode garantir antes o seu lugar para essa estreia, dia 17 de agosto. A pré-venda foi aberta com 3 opções de horário. Compras online, exclusivamente pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao. Ou diretamente no cinema, nos terminais de autoatendimento e na Bomboniere. Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada. Na Quarta é um Barato! todo mundo paga meia: ingressos 2D – R$ 11,00 (onze reais) e 3D – R$ 13,00 (treze reais). Verifique as classificações indicativas.

Outros Filmes em Cartaz

Enquanto não chega a estreia de Besouro Azul, você tem a oportunidade de assistir no cinema de rua de Poços, outros já consagrados sucessos de 2023. Filmes em cartaz: Megatubarão 2, Missão de Sobrevivência, Mansão Mal Assombrada, Barbie, Oppenheimer, Missão Impossível Acerto de Contas/parte 1, Elementos.

