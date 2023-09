Cine Marquise Ultravisão: De 28 de setembro a 04 de outubro todos pagam R$ 12,00

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Semana do Cinema começa na quinta e vale para todas as sessões

Vem aí mais uma Semana do Cinema! A partir da próxima quinta, 28 e até a quarta, 4 de outubro, qualquer ingresso para qualquer sessão, seja 2D ou 3D, em qualquer horário, por apenas 12 reais. E além destes preços super especiais, tem surpresa também na Bomboniere. Combos com baldes temáticos de Homem Aranha, Flash, Besouro Azul, Barbie, Velozes e Furiosos 10, pra você escolher e colecionar. O kit com o balde, pipoca e refri por apenas R$ 25,00. É preço promocional por tempo limitado!

A programação do Cine Marquise Ultravisão é atualizada toda quinta-feira e pode ser conferida no site cinemarquise.com.br e nas redes sociais @cinemarquise.ultravisão .

Filmes em Cartaz: Som da Liberdade, Nosso Sonho A História de Claudinho e Buchecha, Os Mercenários 4, Senhor dos Anéis O Retorno do Rei, A Noite das Bruxas, A Freira 2.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao