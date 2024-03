Cine Marquise Ultravisão: garanta já seu ingresso para The Chosen

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Preços especiais para grupos. Estreia 21 de Março!

Baseada no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, THE CHOSEN tem conquistado crescente popularidade a cada nova temporada e poderá ser vivenciada no Cine Marquise Ultravisão em uma jornada emocional, intensa e desafiadora. Com mais de 200 milhões de espectadores, “THE CHOSEN” é um dos programas mais assistidos do mundo! Mais de 770 milhões de visualizações de episódios e mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais oficiais da produção. A série conquistou uma base de fãs fiel e ultrapassou as fronteiras do público religioso, sendo elogiada tanto pela crítica especializada quanto pelo grande público. Em cartaz a partir de 21 de março. Ingressos disponíveis pelo site ou na bilheteria do Cine Marquise Ultravisão. Condições especiais e tarifas diferenciadas para grupos. Entre em contato pelo 35 – 99779-0104 e saiba mais!

Sobre o Filme:

Reinos em conflito. Governantes rivais. Os inimigos de Jesus se aproximam enquanto seus seguidores lutam para acompanhá-lo, falham e o deixam sozinho para carregar o fardo. A quarta temporada promete emocionar com um final surpreendente.

Filmes em Cartaz: Os Farofeiros 2, Desespero Profundo, Duna Parte 2, Dias Perfeitos, O Menino e a Garça, Bob Marley One Love, Pobres Criaturas.

Dica Marquise: hoje é quarta e na Quarta do Barato TODO MUNDO PAGA MEIA, com ingresso 2D a 11 reais. Mulheres pagam meia TODOS OS DIAS, até 27 de Março. A tarifa especial para elas no Cine Marquise faz parte do Mês da Mulher no cinema de rua de Poços. Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Garanta antes seu ingresso para evitar filas!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao