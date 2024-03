UTI do Hospital Unimed completa nove meses sem registro de infecção pulmonar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No final do mês de fevereiro, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed Poços de Caldas atingiu um marco significativo: nove meses sem registro de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica (PAV) e seis meses sem Infecção Primária de Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central (IPCS/CVC). Esta conquista é resultado do comprometimento incansável de toda a equipe multidisciplinar, que se dedica diariamente à segurança e ao cuidado dos pacientes, em um ambiente de alta complexidade.

Para garantir essa sequência de sucesso são implementadas diversas ações preventivas diariamente, como os bundles de prevenção, que verificam os dispositivos individualmente e o safety huddle, onde a visita é realizada beira-leito com os profissionais do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), Coordenação da UTI, Fisioterapia e Gestão de Riscos, com o objetivo de identificar e prevenir qualquer risco que possa afetar a segurança dos pacientes.

Em uma singela homenagem aos colaboradores diretamente envolvidos neste resultado, a coordenadora da UTI, Adriana Barzagli, expressou sua gratidão pela dedicação de todos, destacando que a equipe é verdadeiramente diferenciada. “A dedicação incansável, comprometimento e profissionalismo de todos são admiráveis. Esses meses sem qualquer registro de infecções são um testemunho do compromisso com a excelência no cuidado aos nossos pacientes. Vamos continuar a seguir esse caminho de sucesso, sempre colocando a segurança e o bem-estar dos nossos pacientes em primeiro lugar” celebrou.

Essa conquista é a comprovação do compromisso da equipe Unimed em proporcionar o mais alto nível de cuidado e segurança aos seus pacientes, e é motivo de orgulho para toda a instituição.