Cine Marquise Ultravisão: Inexplicável (baseado em fatos reais) e O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim nas estreias da semana

Programação continua com Moana 2 em sessões de hora em hora

Grandes sucessos continuam em cartaz e super estreias chegam à programação do Cine Marquise Ultravisão. INEXPLICÁVEL com Letícia Spiller, Eriberto Leão, Miguel Venerabile, André Ramiro e Suely Franco, é um drama nacional baseado em uma história real. Quando um menino de 8 anos apaixonado por futebol é diagnosticado com uma doença gravíssima, sua família precisa de força e fé para encarar as complicações da doença. Parte da renda do filme será revertida para o Hospital do GRAACC e sua luta contra o câncer infantil. É história linda com solidariedade na tela do Marquise Ultravisão.

INEXPLICÁVEL – ESTREIA

20h50 (NAC) SALA 03

Ambientado 183 anos antes dos eventos narrados na trilogia original de filmes, O SENHOR DOS ANÉIS: A GUERRA DOS ROHIRRIM conta o destino da Casa de Helm Martelo de Pedra, o lendário Rei de Rohan. Um ataque repentino de Wulf, um astuto e implacável senhor Dunlending que busca vingança pela morte de seu pai, força Helm e seu povo a fazer uma ousada última resistência na antiga fortaleza do Hornburg—uma poderosa fortaleza que mais tarde será conhecida como a Fortaleza de Helm. Encontrando-se em uma situação cada vez mais desesperadora, Hera, a filha de Helm, deve reunir a vontade para liderar a resistência contra um inimigo mortal determinado a sua completa destruição.

O SENHOR DOS ANÉIS: A GUERRA DOS ROHIRRIM – ESTREIA

14h40 (DUB) / 17h20 (DUB) SALA 04

21h00 (LEG) SALA 02

CONTINUAM EM CARTAZ:

O sucesso MOANA 2 segue em cartaz com sessões de hora em hora, pra você não perder viagem! A programação da semana também traz outros dois campeões de bilheteria: Wicked – Parte Um e Ainda Estou Aqui. Confira:

MOANA 2

14h00 (DUB) / 16h10 (DUB) / 18h20 (DUB) / 20h30 (DUB) SALA 01

15h00 (DUB) / 17h00 (DUB) / 19h00 (DUB) SALA 02

WICKED – PARTE UM

20h00 (LEG) SALA 04

AINDA ESTOU AQUI

15h30 (NAC) / 18h10 (NAC) SALA 03

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Evite filas, compre antes seu ingresso! Saiba mais em www.cinemarquise.com.br/ultravisao ou nas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao