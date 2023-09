Cine Marquise Ultravisão: Trilogia O Senhor dos Anéis em cartaz a partir de 7 de Setembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Exibição das versões estendidas com ingressos limitados

A partir desta quinta, 7 de Setembro, os fãs da Trilogia “O Senhor dos Anéis” terão pelo menos 3 motivos muito especiais para irem ao Cine Marquise Ultravisão. Dentro do Selo “Clássicos no Marquise”, o cinema de rua de Poços exibe os três filmes: A Sociedade do Anel, de 07 a 13 de setembro, às 19h30; As Duas Torres, de 14 a 20 de setembro, às 19h15; O Retorno do Rei, de 21 a 27 de setembro, às 19h. Para alegria dos amantes da saga, todos os filmes serão exibidos em versões estendidas. Com apenas uma sessão diária, a dica é: garanta antes seu ingresso para não correr o risco de ficar sem lugar. As vendas já estão disponíveis também pelo site marquise.com.br/ ultravisao.

MARQUISE PASS – 10 INGRESSOS POR R$ 130,00

Quer outra super dica? Com o Marquise Pass, vendido diretamente na bilheteria do Marquise Ultravisão, você garante 10 ingressos por R$ 130,00 (cento e trinta reais). Com o Marquise Pass, cada ingresso sai por R$ 13,00 (treze reais). Dá pra assistir toda a trilogia com aquela companhia especial e ainda sobra ingresso para outros filmes. Vale muito a pena! Vendas diretamente na bilheteria do Cine Marquise Ultravisão.

Outros Filmes em Cartaz: As Tartarugas Ninjas – Caos Mutante, O Porteiro, Retratos Fantasmas, Gran Turismo – de Jogador a Corredor, Besouro Azul, Fale Comigo, Oppenheimer, Elementos.

