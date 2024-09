Cine Marquise Ultravisão: Os Fantasmas Ainda se Divertem, Hellboy e o Homem Torto e Vovó Ninja nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Longa nacional traz Glória Pires de volta às telonas. Na Bombonière tem balde temático para completar a sua coleção.

Ficção científica, fantasia e comédia: mais um sucesso de Tim Burton. Beetlejuice está de volta! Depois de uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto. Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos. Classificação Indicativa 14 anos. E com balde temático te esperando na nossa Bombonière.

OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM – BEETLEJUICE BEETLEJUICE – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h50 (DUB) / 19h00 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 01

Som. Sáb. e Dom. – 14h40 (DUB) à SALA 01

Hellboy se une a um agente novato da B.P.D.P. na década de 1950 e são enviados para os Apalaches. Lá, descobrem uma remota e assombrada comunidade, dominada por bruxas e liderada pelo sinistro demônio local, conhecido como O Homem Torto. À medida que exploram os mistérios sombrios deste lugar isolado, Hellboy confronta segredos enterrados de seu próprio passado, levando-o a uma batalha épica contra forças malignas que ameaçam desencadear o caos sobre o mundo. Aventura e Ação com Classificação Indicativa 16 anos.

HELLBOY E O HOMEM TORTO – ESTREIA

17h10 (DUB) / 19h15 (DUB) / 21h20 (LEG) à SALA 02

Vovó Ninja é aquela comédia nacional para todas as idades, para a família toda. Arlete (Glória Pires), vive reclusa e zen e se prepara para receber seus três netos em sua casa pelo período das férias, depois de muito tempo sem vê-los. O problema é que Arlete não é muito chegada nos netos e as crianças estão insatisfeitas com a chácara da avó, sem internet, com um monte de tarefas domésticas, uma casa cheia de regras e sem muita diversão em um período de calor. Mas após uma tentativa de roubo na casa da avó, um de seus netos, Davi, descobre que ela tem habilidades fora do comum. É diversão com Classificação Indicativa Livre.

VOVÓ NINJA – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h10 (NAC) à SALA 02

18h30 (NAC) à SALA 04

Som. Sáb. e Dom. – 14h30 (NAC) / 18h50 (NAC) à SALA 04

CONTINUAM EM CARTAZ:

LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h20 (DUB) / 20h30 (LEG) à SALA 04

Som. Sáb. e Dom. – 16h40 (DUB) / 20h50 (LEG) à SALA 04

ALIEN: ROMULUS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h20 (LEG) à SALA 03

Som. Sáb. e Dom. – 18h40 (LEG) à SALA 03

É ASSIM QUE ACABA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h50 (DUB) / 20h45 (DUB) à SALA 03

Som. Sáb. e Dom. – 16h10 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 03

MEU MALVADO FAVORITO 4

Som. Sáb. e Dom. – 15h10 (DUB) à SALA 02

DIVERTIDA MENTE 2

Som. Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) à SALA 03

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

