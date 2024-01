Cine Marquise Ultravisão: Patos, Wish e Priscilla nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programe suas férias de janeiro com a gente

Janeiro, férias e uma programação especial para você aproveitar no cinema de rua de Poços. Tem para todos os gostos. Para a família toda, opções para você ir todos os dias ao Cine Marquise Ultravisão.

Wish: O Poder dos Desejos

Asha, uma jovem e espirituosa sonhadora, faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia chamada Estrela. Juntas, Asha e Estrela enfrentam um inimigo formidável, o Rei Magnífico, soberano de Rosas, para salvar sua comunidade e provar que, quando a vontade de uma pessoa corajosa se une à magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer. Apresentando as vozes em inglês da atriz vencedora do Oscar®️ Ariana DeBose como Asha, Chris Pine como o Rei Magnífico e Alan Tudyk como o bode favorito de Asha, Valentino, o filme é dirigido pelo vencedor do Oscar®️ Chris Buck (“Frozen – Uma Aventura Congelante”; “Frozen 2”) e Fawn Veerasunthorn (“Raya e o Último Dragão”), produzido por Peter Del Vecho (“Frozen – Uma Aventura Congelante”; “Frozen 2”) e coproduzido por Juan Pablo Reyes (“Encanto”). Jennifer Lee (“Frozen – Uma Aventura Congelante”; “Frozen 2”) é a produtora executiva, sendo também responsável pelo roteiro ao lado de Allison Moore (“Night Sky”; “Manhunt”). Com canções originais da cantora e compositora indicada ao Grammy®️ Julia Michaels e do produtor, compositor e músico vencedor do Grammy®️ Benjamin Rice, e trilha musical composta por Dave Metzger, “Wish: O Poder Dos Desejos” estreia nesta quinta, 4, no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas.

WISH: O PODER DOS DESEJOS – ESTREIA

15h00 (DUB) / 17h00 (DUB) / 19h00 (DUB) à SALA 02

14h00 (DUB) à SALA 03

Patos

A nova animação da Universal Pictures em parceria com a Illumination, criadora dos sucessos Minions, Meu Malvado Favorito, Sing – Quem Canta Seus Males Espanta e Pets: A Vida Secreta dos Bichos, está em cartaz no Cine Marquise Ultravisão. Dirigido por Benjamin Renner, cineasta indicado ao Oscar por Ernest & Celestine e A Raposa Má, Patos! narra as divertidas férias de uma família como nenhuma outra, em uma aventura repleta de companheirismo, aventura e emoção. Um show de beleza e magia para as férias de janeiro.

PATOS – ESTREIA

14h15 (DUB) / 16h15 (3D DUB) / 18h15 (DUB) à SALA 01

Priscilla

Baseado no livro bibliográfico best-seller do New York Times “Elvis and Me” de 1985, escrito por Priscilla Presley e Sandra Harmon. Quando a adolescente Priscilla Beaulieu conhece Elvis Presley em uma festa, o homem que já era um superstar do rock torna-se alguém completamente inesperado em momentos particulares: uma paixão emocionante, um aliado na solidão, um melhor amigo vulnerável. Por meio dos olhos de Priscilla, Sofia Coppola conta o lado invisível de um grande mito norte-americano durante o longo namoro e casamento turbulento de Elvis e Priscilla, desde uma base militar alemã até à sua propriedade dos sonhos em Graceland. O filme é um retrato de amor, fantasia e fama profundo e arrebatadoramente detalhado. Vale muito ver esta super estreia da semana no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas! Distribuído pela A24 nos EUA, o filme é um forte candidato para o Oscar 2024 (especialmente na categoria de Melhor Atriz e Melhor Roteiro Adaptado).

PRISCILLA – ESTREIA

20h50 (LEG) à SALA 03

Confira outros filmes em cartaz

MAMONAS ASSASSINAS – O FILME

14h10 (NAC) / 18h30 (NAC) à SALA 04

MINHA IRMÃ E EU

16h10 (NAC) / 20h30 (NAC) à SALA 04

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO

18h20 (DUB) à SALA 03

21h00 (DUB) à SALA 02

WONKA

16h00 (DUB) à SALA 03

20h15 (DUB) à SALA 01

Garanta seu ingresso antes em cinemarquise.com.br/ultravisao . Siga nas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao